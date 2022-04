Roma, scoperto in via Maccari dalla Polizia Locale un garage officina dove venivano smontate auto rubate

Trovato un deposito di moto e auto rubate in un garage condominiale in via Cesare Maccari 80 adibito come officina per smontaggio di mezzi rubati. A scoprirlo gli agenti della Polizia locale sezione stradale del X Gruppo Mare che venerdì mattina hanno rinvenuto nel garage officina i resti di una 500 in fase ancora di smontaggio, una moto Honda SH e un ciclomotore. Rinvenute anche due targhe di provenienza furtiva . Posti sotto sequestro, gli scheletri sono stati portati al deposito giudiziario. Video Mino Ippoliti