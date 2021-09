Zingaretti: «Roma e il Lazio primi a raggiungere 80% di vaccinati»

«Non c’è nessuno scontro istituzionale in questa città, c’è una differenza sostanziale tra un buon governo e un cattivo governo negli stessi anni - dice Nicola Zingaretti nel corso del suo intervento alla manifestazione di apertura della campagna elettorale di Roberto Gualtieri-. Lo racconteremo in questa città destinata a vivere nella condizione umiliata in cui vive e con orgoglio potremmo dire che mentre mal governata spesso purtroppo è la Capitale dei problemi,- prosegue il Governatore - di fronte alla più grande pandemia della storia della Repubblica Roma e il Lazio sono stati i primi in Italia a combattere a testa alta sui vaccini e raggiungeremo per primi l’80% degli italiani nel Lazio vaccinati. Eccola la differenza - conclude Zingaretti -, nessuno scontro e meno male che la sanità non è una competenza comunale perché avremmo visto una tragedia». (LaPresse)