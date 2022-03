Roma, primo weekend di primavera, buona affluenza sul litorale: tra sole e nuvole è tempo di picnic sulla spiaggia

Voglia di primavera sul litorale dove si registra una buona affluenza di romani. Invogliati dal sole della mattinata e dalla temperatura gradevole, famiglie con bambini, piccole comitive e appassionati della bicicletta sono arrivati ad Ostia, Fiumicino e Fregene, dove tra l'altro qualcuno ne ha approfittato per riaprire seconde case e di villeggiatura.

In particolare, ad Ostia, tra tintarelle improvvisate, diversi ne hanno approfittato per passeggiare e consumare picnic sulle spiagge, seppur non siano ancora tirate a lucido. Un po' di delusione è arrivata però intorno alle 13 quando il cielo ha cominciato a coprirsi. C'è chi ha invece approfittato per pedalate e passeggiate sui Lungomare e le banchine portuali, in attesa di pranzare in ristoranti e chioschi.

Non solo mare comunque: ha suscitato interesse l'iniziativa dell'azienda agricola Maccarese che, per la prima volta, ha aperto alle visite i suoi primi 33 ettari (dei 160 previsti) di mandorleto, alla prima fioritura, richiamando in particolare famiglie ed appassionati di fotografia. Video Mino Ippoliti