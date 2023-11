Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 novembre

Il primo weekend di novembre è alle porte e in occasione del ponte dei morti c'è chi ha deciso di prendersi una pausa dalla routine per dedicarsi ad una gita fuoriporta. Qualcun altro ha raggiunto Roma per trascorrervi qualche giorno in più e godersi la bellezza della città eterna. Gli appuntamenti per il fine settimana sono tanti, ecco quali sono più gettonati: Roma Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: musei statali gratis, sabato 4 novembre 2023, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Ingresso Gratuito nei Musei domenica 5 novembre. Apertura Straordinaria della Torre Moresca. I gruppi con la propria guida potranno accedervi ogni venerdì, a partire dal 3 novembre, con prenotazione obbligatoria allo 060608. I singoli visitatori potranno invece accedervi ogni sabato (a partire dal 4 novembre) dalle 10 alle 16 con ultimo ingresso alle 15.15. Halloween Night la Vendetta: Cinecittà World prolunga la festa e dà appuntamento al 4 Novembre per continuare a festeggiare la festa di Halloween più bella dell’anno. Il parco è aperto dalle 11 di mattina con 40 Attrazioni, 6 Spettacoli e contenuti speciali fino a notte fonda. Un’atmosfera ad alto tasso di terrore e in perfetto stile americano con 13 attrazioni da paura e “Il Mondo delle Meraviglie di Halloween”, un programma di eventi nel parco per l’intera serata. La Galleria Nazionale ad Ingresso Gratuito, occasione per visitare musei, gallerie, aree e parchi archeologici, castelli, abbazie, ville, giardini e altri complessi monumentali disseminati in tutto il territorio nazionale. FOTO: SHUTTERSTOCK E @ZETEMA MUSICA: PROJECT A_KORBEN