Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 dicembre

Il Natale è alle porte e Roma si prepara ad accogliere milioni di visitatori che raggiungeranno la Capitale per trascorrervi qualche giorno e godere di una bellezza unica che solo la città eterna possiede. Il primo weekend di dicembre è già ricco di eventi e appuntamenti da non perdere: ecco cosa fare il 2 e il 3 dell'ultimo mese dell'anno., Christmas World: dal 2 Dicembre lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Giftland: la città del regalo, il più grande market di Natale di Roma al coperto che si terrà per 7 giorni: 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dicembre all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (entrata Via Tuscolana 179). Panettone Maximo: la quinta edizione si svolgerà domenica 3 dicembre nella splendida location del Salone delle Fontane dell’Eur, dalle 11:30 alle 19:30, e porterà con sé una grande novità: l’apertura della partecipazione alla kermesse e alla competizione finalizzata ad eleggere il “miglior panettone artigianale d’Italia” – nelle categorie classico e al cioccolato – alle pasticcerie e ai forni di tutta Italia (nelle prime quattro edizioni infatti l’evento era regionale). Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in Piazza degli Euganei (Monte Sacro-Tufello/III Municipio). Orario continuato dalle 8 alle 19. Il mercato di qualità più famoso d’Italia torna nella Capitale con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cashmere, nuove collezioni griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina. FOTO: SHUTTERSTOCK, LUX EVENTI, AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI MUSICA: PROJECT A_KORBEN