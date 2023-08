Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 agosto

Il weekend è alle porte, l'ultimo di agosto per l'esattezza, c'è chi è appena tornato dalle vacanze e chi, invece, ancora deve partire. Chiunque volesse trascorrere il fine settimana a Roma e nei dintorni potrà scegliere tra vari eventi previsti per il 26 e il 27 agosto. Musei Vaticani Gratis, Beer Stock, La notte delle candele a Vallerano, Sagra della nocciola a Caprarola, Weekend stellare al Museo di Roma in Trastevere e tanto altro ancora. I turisti e i romani potranno scegliere tra vari appuntamenti imperdibili a seconda delle proprie esigenze e gusti personali. Ogni evento è curato nel minimo dettaglio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN