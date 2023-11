Weekend a Roma: 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 novembre

Un altro weekend è alle porte, indecisi su cosa fare e come trascorrere l'ultimo fine settimana del mese che precede Natale? Niente panico, di seguito vi consigliamo alcuni eventi a Roma per il weekend del 25 e 26 novembre. Musei in musica, si tratta di una manifestazione, 13a edizione, promossa da Roma Capitale,ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura e con la radio partnership di Dimensione Suono Soft. Sabato 25 novembre ci sarà l’apertura straordinaria dalle 20.00 alle 2.00 del mattino di domenica. Ingresso Gratuito nei Musei Vaticani. Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali: da venerdì 24 a domenica 26 Novembre 2023. Nei tre giorni di manifestazione, oltre all’intrattenimento bimbi, non mancheranno i laboratori didattici, con l’intento di diffondere, specialmente alle nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini. Evootrends: dal 24 al 26 novembre al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo si svolgerà la manifestazione dedicata all’olio evo. E' organizzata da Fiera Roma e Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e con la collaborazione di Coldiretti Lazio, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Evoo School. Il luogo scelto è molto simbolico per la città di Roma, che sarà agorà di approfondimento, dibattitto e allo stesso tempo area espositiva e mercato, uno spazio ideale per accogliere gli addetti ai lavori, i buyer internazionali, ma anche cittadini e consumatori amanti dell’olio. Green Market Festival: in largo Dino Frisullo (ex mattatoio). Sessanta stand di artigianato e non solo, workshop, laboratori per bambini, eventi live e tanto altro ancora. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN