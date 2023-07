"Vino x Roma", torna il festival che esalta le eccellenze della scena enogastronimica italiana

Vi attende fino a stasera 7 luglio il festival delle eccellenze vinicole e gastronomiche del territorio italiano. Dove? A pochi passi dalla stazione Tiburtina! La terza edizione di Vino x Roma offre ai visitatori un viaggio esperienziale attraverso la scoperta di 25 piccole e medie imprese di wine & food. Degustazioni di altissimo livello consentiranno di scoprire la qualità e l'impegno che diverse realtà portano in questo settore. Durante il festival, non mancano i sapori e gli odori unici di Roma. Un'esperienza culinaria indimenticabile, in cui potrai scoprire, grazie ai cooking show, le creazioni dei rinomati chef della scena gastronomica romana. Vino x Roma è un evento imperdibile che offre una panoramica dei migliori sapori vinicoli italiani. È un'occasione unica, per tutti, di immergersi nella cultura enologica che rappresenta tutt'oggi la qualità del Made in Italy. crediti: musica Korben foto Rossana Marcon