Vigili urbani, a Roma il dress-code per il Giubileo fa discutere

In occasione del Giubileo , il dress-code per i vigili di Roma è stato rivisto, eliminando le indicazioni sessiste su unghie, trucco e acconciature. La circolare, che aveva sollevato una bufera nei giorni scorsi, è stata riformulata per garantire un approccio più equo e rispettoso dell'uguaglianza di genere. Tra le novità introdotte, ci sono linee guida più moderne e inclusive che riflettono meglio i valori di rispetto e parità. Vigili di Roma, dress-code giubilare: tolte le indicazioni sessiste su unghie, trucco e acconciature. Ecco le novità