Videocittà a Castel Romano Designer Outlet con Future You by Universal Everything

Avete mai immaginato una versione stilizzata digitale di voi stessi? Scoprire il proprio avatar è un’esperienza possibile a Castel Romano Designer Outlet, attraverso le installazioni Future You by Universal Everything, un progetto curato da Videocittà che anticipa la V° edizione del Festival della Visione, che si terrà tra poche settimane al Gazometro.

Fino a domenica 26 giugno, nelle principali piazze del Designer Outlet della Capitale saranno allestite delle grandi installazioni di grafica interattiva in motion-capture, che renderanno possibile la partecipazione attiva ed emozionale dei visitatori a delle vere opere d’arte digitali.