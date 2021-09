Velletri, incidente su via Appia Nuova: motociclista travolto da un'auto pirata, è grave

Velletri, un grave incidente stradale ha coinvolto un 49enne di Genzano, sulla via Appia Nuova al km 36.500 poco dopo le 14. L'uomo con la sua moto una Aprilia 1000 procedeva verso Velletri quando, poco dopo il km 36, in un tratto in curva, mentre stava superando un'auto sulla sua corsia di marcia, è stato toccato da un'altra vettura che procedeva in senso contrario verso Genzano.

L'impatto lo ha fatto volare al di la del guardrail per diversi metri. Per fortuna la rete metallica di protezione di un uliveto ha contenuto il corpo del centauro, che è stato subito soccorso da alcuni passanti e da altri automobilisti che hanno assistito alla scena e si sono fermati.

Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso politraumatizzato al San Camillo di Roma, in codice rosso. Sul posto anche una ambulanza del 118, per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Velletri con due pattuglie. La macchina che ha provocato l'incidente secondo gli accertamenti degli agenti una Ford Focus grigia si è dileguata verso Genzano su via Appia Nuova.

Gli agenti della polizia locale stanno visionando le videocamere di alcuni distributori di benzina e di proprietà private per cercare di identificare l'auto pirata, che dovrebbe avere anche dei danni sulla parte sinistra, come hanno dichiarato alcuni testimoni dell'incidente. Coinvolto anche il comando della municipale di Genzano per le ricerche.

L'automobilista farebbe bene a presentarsi spontaneamente alla polizia locale per vedere alleggerita la sua posizione.

Video Luciano Sciurba