(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2021 “Noi seguiamo le linee nazionali ma è vero che la nostra strategia è di anticipare. Non quella di aspettare gli effetti devastanti per decidere ma fare di tutto per prevenire. Seguiamo le indicazioni ma corriamo, perché parliamo di vita e di morte” così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti al lancio della campagna per la terza dose di vaccino Covid al Policlinico Umberto I. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it