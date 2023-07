Un cielo stellato anche di giorno a Roma: il luogo dall'atmosfera magica e misteriosa

Un piccolo sottopassaggio a pochi passi da Castel Sant'Angelo nasconde un cielo stellato anche in pieno giorno. Ci troviamo all'Arco dei Banchi, un luogo segreto di Roma, seppur nascosto in piena luce. Oltrepassandolo si apre un sottopassaggio che collega Via del Banco di Santo Spirito con Via Paola, a due passi dal Lungotevere e da Castel Sant'Angelo. Alzando lo sguardo, una volta dentro al sottopassaggio, si può ammirare una distesa di stelle dipinte. Come testimonia anche una targa all'ingresso dell'arco, nel 1277 una piena del Tevere inondò Roma e la posizione dell'incisione all'interno dell'arco sta a indicare proprio il livello raggiunto dalle acque. Il nome dell'Arco dei Banchi deriva proprio dalle attività commerciali che si svolgevano nel sottopassaggio. La vita finanziaria di Roma passava dall’Arco dei Banchi Photo: Shutterstock Music: Korben