Zingaretti: «Garantita ospitalità a tutti gli studenti ucraini nel Lazio»

«Appena abbiamo saputo della presenza di 5 ragazzi ucraini a Roma a fare l'Erasmus abbiamo dato piena disponibilità a ospitarli. La guerra è l'orrore che stiamo vedendo e dobbiamo fare tutto per fermarla, per fermare l'invasione e garantire il diritto alla vita delle persone e per questi studenti dobbiamo attuare la piena accoglienza. Siamo felici che proseguano il loro percorso di studi qui a Roma e speriamo che l'invasione dell'Ucraina finisca e possano rientrare nel loro paese». Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it