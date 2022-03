Manifestazione per la pace a Roma, Landini: «Putin nemico della democrazia»

(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo 2022 "Solidarietà per il popolo ucraino che è sotto un'aggressione criminale da parte di Putin, che si dimostra un nemico della democrazia, della libertà e dell'autodeterminazione dei popoli. Solidarietà al popolo russo che continua a manifestare." Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini sul palco in Piazza San Giovanni durante la manifestazione "Cessate il fuoco. Per un'Europa di pace" convocata dalla Rete Italiana Pace e Disarmo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it