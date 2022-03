Ucraina, a Ostia arrivano i primi profughi, il racconto di Oksana: :«Non so cosa faremo, sono incinta e ho paura»

Al campeggio Capitol di via di Castel Fusano sono giunte le prime famiglie ucraine accolte dal X Municipio. Oksana racconta il suo viaggio verso l'Italia: «Sono Nata a Leopoli ma vivo a Kiev. Il 24 febbraio io e mio marito ci siamo svegliati tra i colpi del bombardamento di Kiev, è stato molto spaventoso: abbiamo preso i nostri bagali con solo una maglia e una pantalone. Abbiamo raggiunto il confine». «Non so cosa faremo in futuro, - aggiunge - io sono incinta e mio marito ha molta paura per me e il mio bambino».

- Video Mino Ippoliti