Crisi ucraina, Gualtieri: «Roma città della pace, sosteniamo sforzo diplomatico»

(LaPresse) - «Siamo qui con Sant'Egidio e i cittadini per a pace, Roma è una città della pace, sosteniamo gli sforzi dell'Italia e dell'Europa perché ci sia una soluzione pacifica. Una situazione molto delicata, intanto siamo qui a portare la voce forte della città perchè non ci sia la guerra. Roma ha nel suo dna la pace e la cooperazione tra i popoli. L'Europa no può vedere minacce di invasione, gli eserciti che si preparano. Sono immagini che toccano la nostra coscienza dobbiamo muovere l'arma della diplomazia per evitare il ricorso alle armi». Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma a margine della manifestazione per la pace promossa da Sant'Egidio.