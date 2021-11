Roma, tram deraglia a Trastevere: due linee interrotte per ore, nessun ferito

Un tram della linea 3 di Roma è deragliato in zona di Trastevere. L'uscita dai binari del mezzo è avvenuta oggi pomeriggio, lunedì 8 novembre, in via Girolamo Induno, proprio davanti al Cinema Troisi. Spavento, passeggeri costretti a scende e a incamminarsi sotto la pioggia, ma nessuno è rimasto ferito. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione delle linee 3 e 8. (video Luca Bonaccorso / Ag. Toiati)

#info #atac - Linea tram 3 ripristinata nella tratta stazione Trastevere<->Porta maggiore. Sostituito da bus nella tratta Porta Maggiore<->Valle Giulia #roma https://t.co/RMlBCqK0hR — infoatac +😷= (@InfoAtac) November 8, 2021