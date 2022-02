Tom Holland incontra Totti e Gualtieri al Campidoglio: «Davvero quello è il suo ufficio? Posto incredibile, dovreste esserne orgogliosi»

Tom Holland incontra Francesco Totti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul Campidoglio. L'attore inglese si trovava nei paraggi per lavorare a delle riprese quando li ha incrociati, cogliendo l'occasione per ammirare con loro il panorama della Capitale dal belvedere Tarpeo. «Questo è il mio ufficio», dice Gualtieri indicando la finestra capitolina. «Wow, davvero è il suo ufficio?», risponde Holland meravigliato, che non risparmia i propri complimenti:«È stupendo, è un posto così incredibile. Non sono mai stato in un luogo del genere». «Noi ne siamo molto orgogliosi», sottolinea Gualtieri. «Dovreste essere molto orgogliosi di questo» risponde l'attore.