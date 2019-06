Roma, il toro e la mucca si accoppiano in mezzo al traffico

Ultimo aggiornamento: 19:27

La Roma bucolica appare in tutta la sua spontaneità nei video pubblicati sui social. Come è successo a, nella zona sud della Capitale, dove un toro è stato immortalato da un automobilista mentre si accoppiava con una mucca. Un gesto naturale, è vero, ma pericoloso perché avvenuto lungo una strada con alta densità di traffico. Gli animali sono stati interrotti soltanto dal suono dei clacson degli automobilisti fermi lungo la carreggiata.Un video che ha scatenato l'ilarità della rete. «Finisce tutto in vacca...», dice qualcuno. «Quando la natura chiama iI toro risponde», «Da via Tiburtina a via Taurina è un attimo», «Con la primavera dovevamo aspettarci il risveglio degli ormoni...evviva l'amore». Ma c'è anche l'esperto: «Questa è la rituale monta simulata fra le vacche all’interno del branco, da non confondersi con la monta del toro. Quest’ultimo ha un paio di attributi come una campana, si accerta preliminarmente della disponibilità dell’obbiettivo», spiega. Insomma, più che una vacca, una bufala secondo lui. Qualche altro lettore guarda oltre la semplice notizia e scrive: «Mi piacerebbe sapere che ci facevano il toro e la mucca in mezzo al traffico...».