Roma, Tor Bella Monaca: liberati 5 appartamenti, 8 persone denunciate

Sono 5 gli appartamenti sgomberati e 8 le persone denunciate dai caschi bianchi, nel corso dell’intervento di sgombero presso la "Torre" di via Santa Rita da Cascia civico 50, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Questo il primo bilancio dell'operazione legalità iniziata stamane all'alba , che vede tuttora impegnati oltre 100 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, con le Unità SPE, GSSU, VI Torri e del nucleo di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica, coordinati dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli.

Gli operanti hanno proceduto a dare esecuzione ai provvedimenti di sgombero, emessi dall'Ater, per alcuni appartamenti occupati irregolarmente da persone che non avevano titolo o morosi. Sono 8 al momento gli occupanti denunciati. Sul posto la Sala Operativa Sociale per l'attivazione delle procedure di assistenza alloggiativa.

Le attività, avvenute con il supporto di personale Ater, sono tuttora in fase di svolgimento.

Presenti anche unità dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato per la messa in sicurezza della zona.