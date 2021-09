Regione Lazio, D'Amato: «Terza dose vaccino? Stiamo già reclutando trapiantati»

La Regione Lazio già al lavoro per la somministrazione della terza dose di vaccino. «Noi stiamo reclutando i trapiantati, siamo in attesa della circolare ministeriale in cui oltre ai trapiantati vengano definiti gli altri soggetti come gli immunodepressi ed altri», ha fatto sapere martedì Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. Le somministrazioni della terza dose nei confronti dei soggetti fragini, ha riferito la struttura commissariale del generale Figliuolo, partirà lunedì 20 settembre. (LaPresse)