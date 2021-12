Super Green pass per il caffè al bar, ma nei locali di Roma non tutti lo chiedono

«Ce l'avete il Green Pass?». Risposta di rito: «Sì, certo». Ma alla richiesta spesso non segue quella di mostrarlo. Il barista serve il caffè, si paga e via. Nei primi giorni dell'obbligo della carta verde per consumare anche al bancone non tutti rispettano le regole. Dal centro alle periferie titolari e gestori dei bar non si comportano tutti alla stessa maniera. C'è chi lo chiede alla cassa: «Scusate eh, ma altrimenti ci multano». Chi direttamente al bancone prima di servire il caffè. Ad altri invece basta solo la domanda. Sopratutto in centro però quasi la metà degli esercizi non chiede nulla. Sia al bancone, sia seduti all'interno si può consumare senza mostrare nessun Green Pass.