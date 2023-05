Storie di sport a Pietralata: il racconto del festival Sócrates

La letteratura sportiva torna a Roma con il festival Sócrates. Il festival dedicato alla letteratura e cultura sportiva che guarda alla cultura e alla società attraverso il prisma dello sport. Un'occasione per tutti gli amanti dello sport in ogni sua forma di parlare della propria passione. Il weekend di Sócrates sarà ospitato dal Campo Sportivo XXV Aprile a Pietralata, con una serie di incontri dal sapore locale e internazionale. Dal derby argentino Messi vs Batistuta al derby letterario della capitale: Roma vs Lazio. Passando per Mauro Covacich con il libro “A perdifiato” e Giorgia Bernardini che racconta con il suo "Area Piccola", il basket come metafora del talento. Photo: Shutterstock e Ufficio Stampa Socrates Music: Korben