Stefano Cagol e l'opera 'The Bouvet Island' al Museo Etrusco di Roma: «L'arte vive il mondo»

Nel cortile centrale del(ETRU) di Roma , fino al 24 marzo sarà possibile ammirare il nuovo intervento site-specific di Stefano Cagol. Il progetto, selezionato dal museo come evento di alto profilo culturale tramite bando, si chiama The Bouvet Island ed è curato da AAC Platform con Camilla Boemio. «The Bouvet Island è un'isola che esiste. - ci dice subito Cagol - È quindi un'opera metaforica, perché poi quello che si vede non è un'isola. Rappresenta però proprio l'idea di quest'isola irraggiungibile, che si trova in Antartide e che è stata scenario di uno degli esperimenti più emblematici della storia umana. Un evento in parte sconosciuto». Siamo infatti nel 1979, in piena Guerra Fredda. I satelliti delle due superpotenze - come ci racconta Stefano Cagol - «vedono un'esplosione atomica. Sembra un film di fantascienza, lo so. Tutti sono corsi a vedere cosa stesse succedendo, ma non hanno trovato nessuno. Avvenne, in pratica, l'unico test atomico non dichiarato della storia». L'opera, in questo senso, racconta del modo in cui, come specie, siamo in grado «di andare a cercare il posto più irraggiungibile, intatto, vergine e selvaggio per farci esplodere la cosa più devastante che l'uomo abbia mai creato».