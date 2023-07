Stazione Termini di Roma, perché si chiama così? Non c'entra nulla “la meta finale”

La stazione di Roma Termini è la più grande d'Italia e in molte occasioni è stata scelta come set cinematografico da noti registi che hanno lavorato nella Capitale. Protagonista di importanti cambiamenti, nel corso degli anni si è trasformata, fino ad oggi con una superficie di 25 000 mq. Essa è composta da 32 binari con tanto di linee A e B della metropolitana. Collega Roma con quasi tutta Italia. Infatti, è uno snodo fondamentale per il nostro Paese. La stazione di Roma Termini ha subito della modifiche nel corso degli anni. Molti interventi di ristrutturazione sono stati interrotti per via delle esigenze della città e dell’inizio del conflitto mondiale. Curiosa è la storia del suo nome che non rimanda alla "meta finale" a cui tutti credono.



