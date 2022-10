Stadio Roma, Gualtieri: «Sarà un investimento per tutta la città»

Il sindaco di Roma: «Abbiamo appena ricevuto dal Ceo Beardi il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietá e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici, l’amministrazione per quello che è con ogni evidenza un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto».