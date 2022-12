Guidonia, sparatoria al bar contro un gruppo di ragazzi: arrestati padre e figlio. Il video choc

Sei colpi di pistola sparati da due auto contro un gruppo di ragazzi al bar in pieno giorno, il panico generale e la gente in fuga. La sparatoria al Green Bar a Guidonia Montecelio (Roma) dello scorso 30 agosto non fece né vittime né feriti, ma lasciò sotto choc la popolazione del quartiere. Oggi i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno arrestato per i fatti due uomini di 46 e 23 anni, padre e figlio, entrambi gravemente indiziati. L'accusa è di tentato omicidio. Secondo le ricostruzioni della procura infatti chi sparò aveva intenzione di uccidere. Per loro il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli ha disposto la custdia cautelare in carcere.