Incendio Ponte di Ferro, la sindaca Raggi: «Si stringe il cuore a vedere un pezzo di storia ridotto così»

«Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così. Già domattina è stato convocato il comitato comunale per vedere i servizi, gas e luce. E poi bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l'importante è che non risultano persone ferite. Ci sono accertamenti in corso». Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, appena giunta ad Ostiense in seguito all'incendio che ha devastato il Ponte di ferro.

Video Caprioli/Ag.Toiati