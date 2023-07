Le sette porte dell'inferno, una si troverebbe a Roma: ecco dove

Dante Alighieri lo ha scritto nella sua Divina Commedia e i popoli nell'antichità credevano in un aldilà con tanto di inferno per i peccatori. Così la tradizione vuole che esistano sette porte che conducevano a quel luogo macabro e pieno di pene. A Roma ce n'è una ed è situata in uno dei posti più attrattivi della Capitale: il Colosseo. L'arena accoglieva tra gli archi e i sotterranei le anime dei gladiatori che, dopo essere morti in modo violento e brutale, non riuscivano a raggiungere il riposo eterno e vagavano senza sosta e in piena notte nelle vesti di fantasmi. La Libitinensis, porta consacrata alla dea Libitina, madre del passaggio verso l’aldilà, era l'accesso allo Spoliarium, uno spazio in cui ai gladiatori moribondi venivano tolti i vestiti e le armature. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN