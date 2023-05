Se desideri diventare giardiniere e vivi a Roma, questo è il posto giusto per te

Come diventare giardiniere senza avere il pollice verde? Oggi è possibile grazie ad i corsi pubblici che vengono messi a disposizione dal comune di Roma . Chiunque avesse voglia di iniziare un percorso diverso dal solito, può farlo: ecco tutti i dettagli al riguardo. Si tratta di un’occasione unica per chi vuole cimentarsi in questo percorso, le lezioni si svolgeranno nella Scuola Giardinieri di Roma all’interno del Parco di San Sebastiano. Attualmente sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2024 che inizierà a febbraio 2024 e terminerà a giugno dello stesso anno. Il programma didattico completo sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Tutela-Ambientale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN