In corso lo sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Ecco la situazione a Roma: metro A chiusa, metro B/B1 e ferrovia Termini-Centocelle attive con possibili riduzioni di corse, metro C regolare, bus e tram possibili riduzioni di corse. È quanto fa sapere Roma Servizi per la Mobilità.

Video di Angelica Di Done / Ag Toiati

Sciopero trasporti oggi 2 dicembre: stop a bus, treni, metro e aerei. Orari e fasce di garanzia. Cosa succede nelle città