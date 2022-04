Roma, sbarca al mare il fine settimana più goloso dell'anno

Dopo due anni di pandemia, torna, infatti, Ostia Chocolate, un mare d i cioccolato, l'evento dedicato al cibo degli dei che si svolge in piazza Anco Marzio a Ostia, dalle 10 alle 22. Gli artigiani del cioccolato provenienti da ogni parte d'Italia esporranno nei loro stand tantissime prelibatezze al cacao, preparate nei modi più svariati: pregiatissimo cioccolato dalle molteplici forme e fragranze, cioccolatini e praline ripiene e tanto altro. E vista la vicinanza della manifestazione alla Pasqua, non mancheranno delle gustose idee regalo come le uova di purissimo cioccolato rigorosamente realizzate a mano dai tanti maestri cioccolatieri presenti al festival. Vere e proprie sculture realizzate con ingredienti di pregio che renderanno felici adulti e bambini. Video Mino Ippoliti