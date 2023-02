Atac e Federazione Italiana Rugby fanno squadra per la sostenibilità

Torna il rugby nella Capitale e si rinnova il gioco di squadra tra ATAC e Federazione Italiana Rugby, di nuovo insieme per promuovere i valori del fair play e dell'inclusione in occasione dei prossimi due match (Italia - Irlanda del 25 febbraio e Italia - Galles dell' 11 marzo) del torneo Guinness Sei Nazioni in programma allo Stadio Olimpico.

Quest'anno, oltre all'ormai consueta partnership che riserva ai titolari di Metrebus Card la riduzione del costo del biglietto, FIR ha deciso di sostenere la campagna social di ATAC per promuovere l'uso consapevole e green del trasporto pubblico.

Con il claim "Scegli il futuro. Viaggia sostenibile" i giocatori della Nazionale di Rugby e il personale di ATAC invitano la città a "fare come loro" e utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere e tornare dallo stadio, contribuendo attivamente alla piena sostenibilità dell’evento Sei Nazioni.