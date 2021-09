«Il Municipio I di Roma è un posto bellissimo. Purtroppo però nessuno ci abita più. Gli abitanti erano 300mila nel 2015 e ormai sono meno di 140mila. È un paese per vecchi o per single. Non ci sono famiglie. Serve un sistema di affitti concordato per ovviare al problema» così il candidato al Municipio I di Roma per Sinistra civica ecologista Alberto Rossi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it