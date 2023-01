Rome for baby, l'iniziativa per i neo genitori: consulenza e "pacchetto dono" per la cura dei bimbi

Rome for baby è un progetto nato per far sì che le nuove famiglie vivano in modo equilibrato e senza difficoltà dopo la nascita del bambino. Quindi si riferisce ai neogenitori che nei primi mesi di vita dei figli, possono trovarsi in situazioni delicate ed hanno bisogno di essere supportati e aiutati. Farmacap raggiunge un numero elevato di persone ed è per questo che il piano previsto vuole arrivare ad aiutare circa 1500 famiglie. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

