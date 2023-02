Roma bocciata dai turisti: wifi e bagni pubblici non ottengono la sufficienza

Il team di ACoS, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma, ha intervistato 687 turisti che passeggiavano in centro. In un secondo momento, i risultati sono stati paragonati a quelli dell’indagine sulla qualità della vita realizzata nel 2022. Secondo quanto è emerso, i turisti hanno bocciato wifi e bagni pubblici, favorendo, invece, i mezzi pubblici e le ville storiche. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM