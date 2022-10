Roma, traffico bloccato sulla Salaria dagli ambientalisti

Momenti di caos e tensione sulla Salaria, a Roma, dove un piccolo gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha deciso di bloccare il traffico in segno di protesta. Gli ambientalisti si sono seduti a terra esponendo lo striscione "No gas, no carbone" lungo tutta la carreggiata. Un sit in che ha immediatamente suscitato la rabbia degli automobilisti e dei centauri e che ha inevitabilmente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato la circolazione alla normalità. (LaPresse)