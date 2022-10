Roma, studenti in piazza: «No a Governo che legittima i fascisti»

Mentre la delegazione di centrodestra, guidata da Giorgia Meloni, sale al Quirinale per le consultazioni, a Roma parte il corteo di protesta contro l’insediamento del nuovo Governo per chiedere un cambio di passo nella scuola publica, tra cui l’abolizione dell’ex alternanza scuola-lavoro. I licei romani si sono radunati intorno alla 10 a Piramide per procedere verso Ministero dell’Istruzione. Tra le rivendicazioni delle ragazze e dei ragazzi anche lo stop alla guerra in Ucraina. "Scendiamo in piazza perché si sta insediando un governo che vede una legittimazione dei fascisti nelle sale del potere, legittimazione che negli anni è stata fatta anche dal centrosinistra e dal Pd", hanno aggiunto gli studenti. (LaPresse)