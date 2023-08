Ristoranti aperti a Ferragosto a Roma, tra innovazione ed evergreen per tutti i palati

Per passare un buon Ferragosto a Roma anche quest'anno non c'è scelta migliore di andare in uno degli sfiziosi ristoranti della capitale. Ecco i migliori cinque selezionati da noi: Brucio - Fuoco e Farina, in Piazza delle Coppelle 8; Ricci il Salumiere dal 1910, in Piazza della Rotonda 6; Giano Bistrot, Circonvallazione Gianicolense 226; Il Margutta - Veggie Food & Art, Via Margutta 118; Terrazza Nainer, Via del Babuino 196. Photo: Shutterstock Music: Korben