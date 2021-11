Roma, il video dell'arresto dei rapinatori dopo l'ultimo colpo I poliziotti del X Distretto sono riusciti finalmente ad arrestare la coppia di rapinatori seriali che da settembre ha terrorizzato il litorale romano e l'entroterra. Dopo le rapine consumate a Fiumicino e le 9 che il distretto di Ostia attribuisce senza dubbio a Z. A. e in parte al suo complice M. R. oggi finalmente l'arresto in flagranza dei malviventi. L'elenco delle rapine attribuite alla coppia di malviventi arrestati 15 settembre Farmacia Stella Polare Ostia; 17 settembre Farmacia via Acton Ostia 17 settembre Farmacia via delle Baleniere Ostia 4 ottobre Farmacia Stella Polare Ostia; 14 ottobre Supermercato via di Acilia Acilia; 15 novembre Farmacia via Paolo Stoppa Giardino di Roma; 15 novembre Supermercato via Bocchi Acilia; 23 novembre Tabaccheria via di Casal Palocco; 24 novembre Supermercato via delle Ebridi Ostia; 26 novembre Farmacia piazza Doria Pamphili Roma.