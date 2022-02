Roma, rapinò armato una sala solt: arrestato un 52enne

Era entrato con una pistola, nello scorso ottobre, in una sala slot di Vitina, nella zona sud di Roma, e compiuto una rapina a mano armata, scappando poi con il denaro contante. I carabinieri della Compagnia di Ostia sono riusciti a risalire al responsabile, dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 52enne, con precedenti, gravemente indiziato di rapina aggravata. L'analisi dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze, controlli del territorio ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. L' uomo, parzialmente travisato e brandendo una presunta pistola del tipo revolver, era entrato nella sala scommesse nella prima mattinata minacciando la dipendente presente e facendosi consegnare il denaro custodito all'interno della cassa, per circa 1.300 euro in contanti, per poi fuggire. Chi ha compiuto la rapina conosceva bene i movimenti della sala giochi e aveva organizzato la rapina in un momento in cui non vi erano altri avventori, riuscendo ad impossessarsi del denaro e far perdere le proprie tracce. L'arrestato è stato condotto in carcere