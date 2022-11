Roma, l'amica di una delle donne uccise a Prati: «Doveva incontrare un cliente»

di Camilla Mozzetti

Lei era a casa? «Sì io ero a casa, lei già non c'era». Ha sentito qualcosa? «No, non ho sentito niente, non ho visto niente». Doveva incontrare qualcuno? «Doveva incontrare un cliente». Quando, questa mattina? «Sì». Lo aveva già incontrato altre volte? «Non lo so, lascia stare».

Roma, due donne e una trans morte a Prati. Il condominio: «Qui un via vai continuo, tutti sapevano quello che succedeva»

Poche parole tra le lacrime quelle pronunciate dall'amica della transessuale trovata morta a Prati oggi alle 13 in via Durazzo 38. La vittima, prostituta transessuale brasiliana è stata trovata da un'amica a terra in un lago di sangue, piena di lividi e accoltellata al petto.

Poche ore prima, questa mattina alle ore 11 altre due donne erano state trovate morte in via Augusto Riboty, a due passi da piazzale Clodio. Entrambe le vittime erano di nazionalità cinese, una è stata trovata nuda sul pianerottolo di casa (come a voler chiedere aiuto, dicono i vicini) e l'altra all'interno dell'appartamento.

Roma, omicidi nel quartiere Prati: i rilievi della Polizia Scientifica