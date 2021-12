Roma, pranzo di Natale per i senzatetto a Trastevere con i volontari di Sant'Egidio: c'è anche il sindaco Gualtieri

E' un natale particolare quello di Sergio, 72 anni da oltre un decennio senza casa e senza lavoro. Come ogni anno si è recato presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere, a Roma, dove la comunità di Sant'Egidio organizza il pranzo natalizio per i senza casa. «Un'occasione per restituire un po' di umanità a queste persone», come spiega Marco Impagliazzo il presidente. Questa volta però Sergio il pranzo lo ha passato con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, seduto al tavolo con lui. «Sono finito in mezzo ad una strada e gli unici ad aiutarmi - ha raccontato Sergio - sono stati i volontari della comunità di Sant'Egidio. Oggi sono a tavola con il sindaco ma quello che importante è stare insieme». (LaPresse)