Il bonus non sarà riconosciuto soltanto ai netturbini. Viste le carenze di organici e di mezzi in tutto il perimetro di Ama, come si legge nel verbale dell'intesa, il piano deve anche «incentivare l'aumento del tasso di presenza su tutti i settori operativi, comprendendo le zone, le officine, le autorimesse, i centri di raccolta, gli impianti e i cimiteri». Leggi qui il nostro approfondimento.