«La guerra non si combatte con la guerra. È il momento non di armare ma di disarmare il mondo. È il momento che l'Onu faccia la sua parte» con un coinvolgimento diretto nelle trattative tra Russia e Ucraina per il cessate il fuoco. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal corteo per la manifestazione nazionale a Roma «Europe for peace» che sta per raggiungere piazza San Giovanni. (Servizo H24)