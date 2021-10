Roma, la giornata di mobilitazione della Cgil: attesi 60mila manifestanti

È la giornata della mobilitazione dopo il feroce attacco alla sede dela Cgil del 9 ottobre scorso. Stamattina in piazza dell’Esquilino già a partire dalle 10.30 moltissime persone aderenti al sindacato confederale e non solo si sono radunate per raggiungere poi piazza di San Giovanni dove a partire dalle 14 inizierà la manifestazione statica. Provenienti da tutta Italia sono attesi almeno 50 mila partecipanti.

Imponente il sistema di sorveglianza e sicurezza varato dalla Questura: in strada tra San Giovanni e non solo sono schierati almeno 5 mila agenti e militari dei carabinieri. L’obiettivo è quello di scongiurare disordini o tafferugli a fronte di ipotetici inflitrati ed evitare dunque che si ripetano le scene di una settimana fa quando il popolo dei No Green pass capitanati da esponenti di Forsa Nuova - ora in carcere - ha volato il sit-in di piazza del Popolo raggiungendo e devastando la sede della Cgil ma non solo. Una vera guerriglia urbana ha tenuto in pugno per oltre quattro ore il centro della Capitale con scene scandite dal lancio di sampietrini, bastoni di ferro e lacrimogeni.

Servizio di Camilla Mozzetti

(video Daniele Leone/Ag.Toiati)