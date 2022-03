Roma - Lazio per la pace: l'iniziativa per il derby della capitale. Gualtieri: «Un messaggio ai tifosi alla città e a tutto il Paese»

Un cuore con i colori della bandiera Ucraina e la scritta «Together for peace», «Insieme per la pace». Durante il derby Roma-Lazio, di domenica prossima all'Olimpico, i giocatori indosseranno una maglia per la pace in Ucraina. É quanto annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha accolto all'interno del Palazzo dei Conservatori, Sergio Oliveira, giocatore della As Roma e il capitano della S.S. Lazio, Ciro Immobile. «Sono davvero felice di essere qui con Sergio Oliveira, Ciro Immobile, e con le società di Roma e Lazio alla vigilia di questo derby che sta appassionando tutta la città.

In un periodo così difficile, con una terribile guerra che sconvolge l'Europa, è molto importante che dalle due squadre, nel momento di massima competizione e rivalità sportiva, emerga un segnale di pace, di solidarietà e di fratellanza. Per questo vedrete domenica i giocatori durante il riscaldamento e poi i capitani» poco prima del calcio di inizio «con la maglietta con la scritta together for peace e i colori dell'Ucraina», ha detto Gualtieri. «Un messaggio importante e positivo che lo sport vuole dare ai tifosi alla città e a tutto il Paese», ha sottolineato il sindaco che poi ha proseguito ringraziando i due calciatori e le società sportive: «Oggi non c'è il capitano della Roma Pellegrini, per un pò di febbre dopo l'impegno di ieri. Ma sono contento e ringrazio davvero Sergio Oliveira, già in un'altra occasione ha partecipato alla giornata in ricordo della Shoah, quindi espressione anche di sensibilità». Il sindaco ha poi salutato Immobile: «Sono contento di essere qui anche con Ciro Immobile e gli faccio i complimenti per il record che ha raggiunto superando Piola. Due grandi campioni e due grandi squadre».

(video Davide Fracassi/Ag.Toiati)