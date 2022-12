Roma, l'accensione dell'albero di Natale a Piazza S. Pietro

video Davide Fracassi / Ag. Toiati

È stata condizionata dal tempo piovoso su Roma, e si è svolta quindi nell'Aula Paolo VI anziché in Piazza San Pietro, la cerimonia in cui il cardinale Fernando Vergez Alzaga, e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, hanno inaugurato il presepe e acceso l'illuminazione dell'albero di Natale, allestiti al centro dell'ovale berniniano.

Erano presenti le delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente da Sutrio, in Friuli-Venezia Giulia, e da Rosello, in Abruzzo. Partecipava anche una Delegazione del Guatemala - guidata da Mario Bucaro Flores, ministro degli Affari Esteri - che ha allestito il presepe nell'Aula Paolo VI. In particolare, per il Presepe artistico - realizzato interamente in legno - partecipavano, tra gli altri, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Sutrio, Manlio Mattia.

Per l'albero di Natale - il maestoso abete bianco, decorato con addobbi preparati dai ragazzi della struttura residenziale riabilitativa psichiatrica «Quadrifoglio», in collaborazione con i nonni del Centro di accoglienza anziani «Sant'Antonio» di Borrello e gli alunni delle scuole di Pizzoferrato, Quadri e Villa Santa Maria - partecipavano, tra gli altri, il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, e il sindaco di Rosello, Alessio Monaco. Questa mattina, le delegazioni sono state ricevute in udienza da papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni. Il presepe e l'albero in Piazza San Pietro rimarranno esposti fino alla conclusione del Tempo di Natale, che coincide con la festa del Battesimo del Signore, domenica 8 gennaio 2023.

Scolpito a mano da 11 artisti del legno, disposto su una superficie di 116 mq, il presepe di Sutrio è composto da 18 statue a grandezza naturale. La cupola del presepe, sovrastata dall'angelo, tocca un'altezza di 7 metri. Nessun albero è stato abbattuto per le statue in legno di cedro e per la struttura, realizzata con 24 metri cubi di legno di larice. La culla del bambino, interamente prodotta con materiale di recupero, è stata scolpita dalla radice di un albero sradicato durante la tempesta Vaia del 2018