Una Bmw è stata fermata così dalla polizia dopo un lungo inseguimento cominciato in Vaticano: l'auto, guidata da un albanese di 39 anni, non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri ed è ripartita a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI e facendo scattare un inseguimento per le vie della Capitale. Poi l'uomo è stato fermato da diverse auto della polizia che prima l'hanno braccato e poi hanno forzato lo sportello per farlo uscire.